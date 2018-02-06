Антон Бабиков: "Холод в Корее – весомая проблема"

Российский биатлонист Антон Бабиков отметил, что до сих пор привыкает к режиму проживания в Корее в преддверии Олимпиады-2018. Он также добавил, что холод является весомой проблемой для биатлонистов, так как руки начинают коченеть.

– На самом деле к быту еще привыкаем. И особенно – к режиму проживания. Потому что у нас очень поздние тренировки, и соревнования будут поздними, поэтому приходится перестраиваться: стараться позже ложиться, а затем больше спать, – приводит "Р-Спорт" слова Бабикова. - Но с этим, на самом деле, есть небольшие сложности. Ведь живем достаточно плотно все, и соседи не всегда придерживаются твоего же режима. Ну, ничего, справляемся с этим. Главное – более-менее уже изучили логистику, что и где находится, поэтому нужно просто привыкнуть к работе.

– Стадион и трассу, наверняка, уже изучили. Какие впечатления? Многие говорят, что снег очень непростой.

– Мне снег здесь, наоборот, нравится. И я бы не сказал, что он такой уж медленный. Медленный он тогда, когда в такую погоду начинает идти свежий снег. А когда залежавшийся, укатанный, то достаточно неплохо скользит. Другое дело, что сам холод – это весомая проблема, тем более для нас, биатлонистов. Потому что при любых манипуляциях с оружием руки начинают коченеть. И необходимо найти баланс между перчатками, которые будут в меру теплыми, но в то же время ты будешь сохранять чувствительность для стрельбы.

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