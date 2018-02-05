Анфиса Резцова: "Какая-то управа должна быть на МОК?!"

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала "СЭ" решение МОК отклонить дополнительную заявку ОКР на 13 российских спортсменов и двух тренеров, оправданных в прошлый четверг Спортивным арбитражем (CAS). В МОК считают, что пока CAS не обнародовал мотивировочную часть своего вердикта, спортсмены не могут считаться чистыми.

– Сейчас уже и не знаешь – смешно это или непонятно. Вроде бы мы успокоились, когда узнали решение по сочинским спортсменам, которым вернули медали, а теперь опять двадцать пять! – сказала Резцова. – Сейчас даже решение арбитражного суда никого не волнует – ну какая-то управа должна быть на МОК?! Неужели над ними нет никого вышестоящих – так не должно быть!

Ладно не пустили их на Олимпиаду, это было понятно. Даже если оправдались, всеми правдами и не правдами их не допустили – мы с этим смирились. Но эти то ребята – чистые уже, какие к ним претензии? Что родились не вовремя или что спортом занялись неправильным? Нужно искать какие-то ходы, нужно искать управу на МОК. Думаю, что за ними кто-то стоит.

Ведь все началось с Рио-2016, именно там все и случилось с летними олимпийцами. Там нужно было каждый день бить в набат, нужно было что-то там делать, но ничего не происходило. Мы сами виноваты, ведь МОК – исполнитель, это понятно. Им кто-то диктует: есть хотя бы маленькая зацепочка, но все равно мы русских, Россию задавим. Всеми правдами и неправдами после этих корейских Игр нужно сделать так, чтобы спорт был вне политики. Чтобы уже никто не выливал грязь на наших спортсменов, которые пашут с утра до ночи. Нашим чиновникам нужно держать ухо востро, чтобы спорт был вне политики.

В мое время политика тоже присутствовала, но не настолько, чтобы мы ее касались. Мы занимались своим делом, трудились, тренировались, готовились, и нас политика проходила стороной. А сейчас политика идет впереди спорта, так быть не должно! (Игорь НОВИКОВ)