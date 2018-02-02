Алена Леонова: "Осмонд никто не поставит на пьедестал, если она допустит ошибки"

Российская фигуристка Алена Леонова считает, что японки Сатоко Мияхара и Каори Сакамото станут главными соперницами россиянок Евгении Медведевой, Алины Загитовой и Марии Сотсковой на Олимпийских играх-2018. Также Леонова оценила шансы на медали канадской спортсменки Кэтлин Осмонд.
– Сакамото – очень сильная девчонка в том плане, что, мне кажется, она вообще не устает в программе, – приводит "Р-Спорт" слова Леоновой. – По-моему, они может откатать три произвольные беспрерывно и будет все равно улыбаться. С техникой у нее тоже все в порядке, но я думаю, что компоненты ей щедро не будут раздавать. А Мияхара очень нестабильна. Травма сыграла свою роль, поэтому ее результаты тоже не предугадать.
Осмонд на трех последних стартах неудачно выступила в произвольной программе, в том числе плохо откатала на своем национальном чемпионате. Если она не выступит чисто на Олимпийских играх, ее никто не поставит высоко, на пьедестал.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_figure/20180202/1131929157.html
dt
Главные соперники и соперницы россиян работают в МОК. Есть опасения, что и судить нас на этой Олимпиаде будут очень строго. Да и кто знает какие козни для нас эти "деятели" ещё изобретут? По мне так стоило эти Игры пропустить - жаль девушек, но что поделаешь... Но прежде чем вернуть к нам уважение всего мира, стоит, я считаю, отмыться от всей этой грязи, которой нас облили.
22:12