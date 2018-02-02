Алена Леонова: "Осмонд никто не поставит на пьедестал, если она допустит ошибки"

Российская фигуристка Алена Леонова считает, что японки Сатоко Мияхара и Каори Сакамото станут главными соперницами россиянок Евгении Медведевой, Алины Загитовой и Марии Сотсковой на Олимпийских играх-2018. Также Леонова оценила шансы на медали канадской спортсменки Кэтлин Осмонд.

– Сакамото – очень сильная девчонка в том плане, что, мне кажется, она вообще не устает в программе, – приводит "Р-Спорт" слова Леоновой. – По-моему, они может откатать три произвольные беспрерывно и будет все равно улыбаться. С техникой у нее тоже все в порядке, но я думаю, что компоненты ей щедро не будут раздавать. А Мияхара очень нестабильна. Травма сыграла свою роль, поэтому ее результаты тоже не предугадать.

Осмонд на трех последних стартах неудачно выступила в произвольной программе, в том числе плохо откатала на своем национальном чемпионате. Если она не выступит чисто на Олимпийских играх, ее никто не поставит высоко, на пьедестал.