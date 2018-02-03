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Алексей Яшин будет работать на канадском телевидении во время Олимпиады-2018

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Экс-капитан сборной России Алексей Яшин будет работать на канадском телеканале CBC во время Олимпиады-2018, сообщает The Hockey News. Бывший хоккеист будет экспертом в студии, его задачей станет анализ мужского и женского хоккейного турнира.

Яшин с 1993 по 2007 год играл в НХЛ в составе "Оттавы" и "Айлендерс", став в составе "Сенаторз" первым российским капитаном клуба Национальной хоккейной лиги. С 2012 по 2014 год Яшин работал генеральным менеджером женской сборной России. 

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