Алексей Морозов: "Олимпийский флаг на Играх-2018 понесет волонтер? Плохо, что в спорт вмешивается политика"

Двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Морозов выразил недовольство тем, что олимпийский флаг для сборной России во время церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане понесет волонтер, назначенный оргкомитетом соревнований. Морозов был знаменосцем сборной России на Играх-2010.

- Нашу сборную не пустили на Олимпиаду сначала, теперь вот знамя не дадут пронести тем, кто приехал. Это очень плохо, конечно! - сказал Морозов. - Плохо, что снова в спорт вмешивается политика. Но мы все равно знаем, что наши спортсмены будут выступать за Россию, а мы будем за них болеть! (Игорь НОВИКОВ)