Алексей Кравцов: "Решение по 15 россиянам фактически ставит комиссии МОК над CAS"

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отметил, что решение МОК было предсказуемым. Кравцов также добавил, что фактически решение ставит комиссии МОК над CAS.

- Решение было предсказуемым, - цитируют "РИА Новости" Кравцова. - Особенно после вчерашнего заявления президента МОК Томаса Баха. Фактически оно ставит комиссии МОК над CAS. Поскольку комиссии говорят, что у них есть основания, доказательства, но почему-то на заседании в CAS их не предъявляют. Просто принимают решение и точка.

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

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