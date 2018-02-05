Александр Румянцев: "Не верю в то, что кого-то из наших оправданных спортсменов допустят до Игр"

Российский конькобежец Александр Румянцев отметил, что по поводу обращения в ad hoc панель СAS (выездная панель CAS, которая рассматривает дела в ускоренном порядке. – Прим. "СЭ") ни с кем не разговаривал. Румянцев также не верит в то, что кого-то из оправданных российских спортсменов допустят до Олимпиады-2018.

– Вы планируете обращаться в ad hoc панель CAS в Пхенчхане, чтобы получить возможность выступить на Олимпиаде?

– Конечно, мне бы хотелось туда обратиться, но пока я не общался на эту тему с представителями СКР и нашими адвокатами. После отклонения МОК запроса ОКР по оправданным спортсменам со мной вообще никто не связывался. Хочу отстаивать свое честное имя, но не верю в то, что кого-то из наших оправданных спортсменов допустят до стартов.

– То есть в Пхенчхан не планируете лететь?

– Нет. Меня не пригласили, зачем я туда поеду? Мне лед нужен для тренировок. Если будет какое-то положительное решение, конечно, полечу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

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