Александр Румянцев: "Если бы МОК пустил меня на Игры, поехал и все бы доказал"

Российский конькобежец Александр Румянцев отметил, что был готов полететь на последнем самолете в Пхенчхан на Игры-2018, если бы получил допуск от МОК. Он также добавил, что все равно будет смотреть Олимпиаду и болеть за российских спортсменов.

– В принципе, после вчерашних заявлений МОК было ясно, к чему все идет. Они оспаривают решение CAS, что само по себе вызывает удивление, – приводит "Р-Спорт" слова Румянцева. – Нас оболгали и даже не извинились, я считаю, что нужно продолжать дальше в судах отстаивать свое честное имя. Я же был готов прилететь на Игры в любой момент, даже несмотря на то, что моя дистанция совсем скоро. Прыгнул бы в последний самолет, вышел на старт и все бы доказал.

Сейчас пробегу соревнования в России, Кубок России, Приз Кирова, альтернативные соревнования, я также прошел в финал Кубка мира. Все равно буду смотреть эту Олимпиаду, потому что хочу поболеть за наших ребят, которые там выступят, поболею за итальянцев, с которыми тренировался. Буду поддерживать россиян, которые выступят в Пхенчхане.