Альберт Демченко: "У нас уже готовы документы для продолжения борьбы в суде"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко, не получивший от МОК приглашения на Олимпиаду-2018, отметил, что вместе с Татьяной Ивановой готов продолжить борьбу в суде. Он также добавил, что будет находиться в Корее и ждать окончательного решения.
Сегодня МОК опубликовал заявление, в котором сообщается об отказе в приглашении на Игры 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал CAS.
– Мы допускали такое развитие событий, у нас уже готовы документы для продолжения борьбы в суде, – приводит "Р-Спорт" слова Демченко. – Мы хотели нормальных Олимпийских игр, но МОК сам поставил нас в такие условия, что приходится решать дела через суд
В ближайшие дни мы с Ивановой будем находиться в Корее, будем проходить акклиматизацию и ждать решения.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_luge/20180205/1132051210.html