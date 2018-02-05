Альберт Демченко: "Конечно, буду обращаться в ad hoc панель CAS"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко отметил, что будет ждать решения членов ad hoc панель CAS (выездная панель CAS, которая рассматривает дела в ускоренном порядке. - Прим. "СЭ"), чтобы получить допуск до Олимпиады-2018.

– МОК не допустил вас до Олимпиады. Планируете обращаться в ad hoc панель CAS в Пхенчхане, чтобы оперативно оспорить это решение МОК?

– Конечно, я буду обращаться в ad hoc панель CAS. Когда? Это будут делать адвокаты.

– Есть надежды, что получится вступить на Играх?

– Решение за представителями панели CAS. А само решение МОК по оправданным спортсменам давно уже не вызывает никаких удивлений. Но упаднических настроений у меня нет. Зачем они нужны? У меня таких настроений вообще никогда не бывает. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что МОК отклонил запрос ОКР включить в число приглашенных на Олимпиаду-2018 ранее оправданных CAS 13 спортсменов и двух тренеров.

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