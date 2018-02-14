Японец Ватабе - лидер олимпийского турнира после первого прыжка

Акито Ватабе лидирует после первого прыжка в двоеборье на Олимпиаде-2018. Японец является серебряным призером Игр-2014 в Сочи. Единственный российский представитель Эрнест Яхин - 39-й из 48 участников.

Пхенчхан (Корея)

XXII Олимпийские зимние игры

Мужчины

К-90 + 10 км

Первый прыжок

1. Акито Ватабе (Япония) - 59,9 (105,0)

2. Йоханнес Ридзек (Германия) - 58.1 (105.5)

3. Кристиан Илвес (Эстония) - 57.6 (104.0)

4. Ярл Магнус Рибер (Норвегия) - 54.3 (102.5)

5. Йосито Ватабе (Япония) - 53.1 (101.5)

6. Йерген Гробак (Норвегия) - 51.2 (98.5)

Го Ямамото (Япония) - 51.2 (97.5)...

39. Эрнест ЯХИН (Россия) - 17.4 (85.0)

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