Рерль вышел в лидеры после прыжковой части двоеборья на Олимпиаде, Яхин - 21-й

Австриец Франц-Йозеф Рерль лидирует после прыжковой части состязания двоеборцев на Олимпиаде в Пхенчхане. Единственный представитель России Эрнест Яхин после второй попытки переместился с 39-го места на 21-е.

Ранее стало известно, что гонка двоеборцев из-за урагана была перенесена на более поздний срок.

Пхенчхан (Корея)

XXII Олимпийские зимние игры

Мужчины

К-90 + 10 км

Прыжок

1. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) - 130,6 (112,0)

2. Ярл Магнус Рибер (Норвегия) - 126,9 (111,0)

3. Акито Ватабе (Япония) - 123,7 (105,5)

4. Лукас Клапфер (Австрия) - 122,6 (109,0)

5. Эрик Френцель (Германия) - 121,7 (106,5)

6. Эро Хирвонен (Финляндия) - 118,0 (102,0)...

21. Эрнест ЯХИН (Россия) - 96,7 (96,0)

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