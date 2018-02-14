11:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжное двоеборье

Гоночная часть двоеборья на Олимпиаде перенесена из-за урагана

Организаторы Олимпиады-2018 приняли решение перенести гоночную часть турнира двоеборцев, сообщает Олимпийская информационная система.

Причиной стали погодные условия - на Пхенчхан обрушился сильный ураган. Гонка должна начаться в 12.00 по московскому времени.

Отметим, что из-за урагана уже был отложен ряд состязаний, включая женскую индивидуальную гонку в биатлоне. 

После прыжковой части лидирует норвежец Франц-Йозеф Рерль, а представитель России Эрнест Яхин идет 21-м.

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