Эрнест Яхин: "Учитывая ветер, считаю, что прыжок мне удался"

Российский двоеборец Эрнест Яхин доволен своим выступлением в прыжковой части на Олимпиаде в Пхенчхане. По итогам прыжков он идет на 21-м месте, состязания проходили при сильном ветре.

- Сегодня получился довольно хороший прыжок, - цитирует "Р-Спорт" Яхина. - Учитывая такие ветровые поправки, считаю, что это хороший прыжок. Думал, на самом деле, что, скорее всего, перенесут прыжки, потому что постоянно откладывают, и тренировку перенесли, и официальный старт перенесли. Что касается гонки, то задача – зацепиться за хорошую группу, бежать вместе и никого не отпускать. Цель такая и остается: попасть в десятку-двадцатку.

14 февраля на Олимпиаде. Live! //

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018