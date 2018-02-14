Эрнест Яхин: "Американцы смотрят на меня косо. Может, им дали такую команду"

Российский двоеборец Эрнест Яхин пожаловался на холодное отношение со стороны американских соперников на Олимпиаде в Пхенчхане. Во вторник единственный представитель России занял 38-е место в прыжках с нормального трамплина и 10-километровой гонке.

- Перед поездкой сюда думал о том, как тут все будет, как все будет выглядеть. Много говорили о том, что нас будут прижимать, возникать непонятные ситуации в отношении России. Вроде все нормально, но все равно американцы смотрят косо. На этапах Кубка мира было иное общение: мы могли сесть, спокойно поговорить о прыжках, о гонке, а сейчас все иначе, - цитирует ТАСС Яхина. - Не знаю, быть может, им дали такую команду. Что касается ситуации с нашими спортсменами, то, на мой взгляд, во всем виновата тупая политика, и спортсмены стали виновниками непонятного стечения обстоятельств. По этой причине спортсмены из другой страны, не зная многого, думают о том, что все это есть в России.

Сейчас спортсмены США просто проходят мимо и по ходу бросают дежурное "привет". Возможно, все дело в том, что у них такой настрой на соревнования и они абстрагировались от всего, но раньше мы общались иначе.

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