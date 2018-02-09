Знаменосец сборной Тонга вышел на церемонию открытия Олимпиады-2018 полуголым. Он же нес флаг в Рио

Тонганец Пита Тауфатофуа вынес флаг своей страны на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане лишь в национальной набедренной повязке, при этом обмазавшись маслом. Примечательно, что Тауфатофуа в 2016 году выступал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где также был знаменосцем и тоже выносил флаг на стадион во время церемонии открытия полуголым.
В Рио он выступал в турнире тхэквондистов, а на Олимпиаду в Пхенчхане отобрался в лыжных гонках.
Pyatochok
Хааа-ха-хаааа! Вот такие "лыжники" - это уровень "олимпизма" Баха!
16:54
Zwolle
В 2020-м выступит в плавании, в 2022-м в скелетоне. Потом, глядишь, взрастят смену.
15:50
shur
Многостаночник. Только где у них снег?
15:22