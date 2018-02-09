Знаменосец сборной Тонга: "Поменять тхэквондо на лыжи было самым тяжелым, что я когда-либо делал"

Тонганец Пита Тауфатофуа, который вынес флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 лишь в национальной набедренной повязке, отметил, что ему не было холодно. Он также добавил, что в будущем может попробовать себя еще в одном виде спорта.

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио Тауфатофуа выступал в турнире тхэквондистов, а на Игры-2018 отобрался в лыжных гонках.

– Я бы все равно не замерз, я же из Тонга. Мы переплывали Тихий океан, так что это ничто, – сказал Тауфатофуа. – Полтора года назад я вздохнул с облегчением, когда прошел отбор на Игры. Не знаю, чего ожидать, когда закончатся Игры-2018. Но думаю, что впереди все только захватывающее.

Каково было поменять тхэквондо на лыжи? Это самое тяжелое, что я когда-либо делал. Эти виды спорта совершенно разные. Но я их люблю.

В будущем, возможно, я попробую еще один спорт. Я еще это не обдумал, но все возможно. Впереди еще два года. (Олимпийская информационная система)