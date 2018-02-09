Знаменосцем сборной олимпийских атлетов из России стала девушка-волонтер

Олимпийский флаг, под котором вышли на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане олимпийские атлеты из России, несла девушка-волонтер, назначенная оргкомитетом Игр. Такое решение было принято в связи с дисквалификацией ОКР и запретом на использование национальной российской атрибутики.

В церемонии приняли участие около 80 спортсменов из России, выступающих в специальном статусе. Делегация под названием "Олимпийские атлеты из России" вышла на стадион под 55-м номером – в соответствии с корейским алфавитом.

Сборная олимпийских атлетов из России прошла по стадиону на церемонии открытия Игр //

LIVE церемонии открытия Олимпиады - здесь