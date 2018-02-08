21:11 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Знаменосца сборной США на церемонию открытия Олимпиады выбрали при помощи монетки

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Олимпийский комитет США выбрал знаменосца команды на церемонию открытия Олимпийских игр 2018 года с помощью монетки, сообщает Yahoo. Ранее стало известно, что флаг сборной США понесет саночница Эрин Хэмлин.

Отмечается, что на роль знаменосца претендовали восемь спортсменов из восьми спортивных федераций - бобслея и скелетона, лыжных гонок и сноуборда, фигурного катания, керлинга, биатлона, хоккея, конькобежного спорта и санного спорта. По итогам голосования Хэмлин и конькобежец Шани Дэвис получили по четыре голоса. Для выбора знаменосца была подброшена монета.

"Сборная США бесчестно подбросила монету, чтобы решить, кто станет знаменосцем на Играх. Нет проблем. Я могу подождать до 2022 года", – написал в Твиттере Дэвис.

Церемония открытия Игр состоится завтра, 9 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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mobile_actor

Тупые эти американцы. Вот, в российской команде никогда такой ерунды не бывает: на кого начальник показал, того и «выберают».

23:19

КолобокКолобков

Опускать сборную США в то время, когда у самих и сборной то нет- первое дело...

22:55

Lars Berger

Всё в этой стране деньги решают...)

21:49

rusfed 2.0

Где эта саночница и где Шани Дэвис! Конечно, легенде коньков нужно флаг доверить

21:31