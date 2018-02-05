Журналисты в шоке от статуй возле олимпийского пресс-центра. Не показывайте детям!

Инсталляция под названием "Люди-пули", установленная возле главного пресс-центра Игр-2018 в Пхенчхане, удивила журналистов, которые приехали на Олимпиаду. Многие сочли статуи известного местного скульптора с Биенале Пхенчхана чересчур откровенными и не слишком соответствующими духу Игр. Впрочем, как рассказывают местные жители, в Корее своего рода "культ мужских половых органов", поэтому сами корейцы ничего особенного здесь не видят. (Дмитрий СИМОНОВ)