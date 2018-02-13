05:50 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Журналистам не понравился пост ИИХФ с пожеланием удачи России

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Глава пресс-службы МОК Марк Адамс был вынужден ответить на вопрос одного из иностранных журналистов о записи, размещенной в Фейсбуке ИИХФ. Аккаунт опубликовал несколько фото российских болельщиков с подписью "Удачи!".

– Насколько я знаю, запись была исправлена, – сказал Адамс.

Также Адамса спросили о позиции ИИХФ, которая не критикует Россию из-за допингового скандала.

– Решение, принятое в декабре, было в том числе с федерациями зимних видов спорта, и мы получили их поддержку. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

13 февраля на Олимпиаде. Live!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MrBastarD80

А они в 2 раза хуже, критикуют за спиной а в лицо улыбаются, все по тому что президент ФХР у нас тряпка, КХЛ срочно выводить из под иихф но он зассыт.

07:01

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!