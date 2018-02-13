Журналистам не понравился пост ИИХФ с пожеланием удачи России

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс был вынужден ответить на вопрос одного из иностранных журналистов о записи, размещенной в Фейсбуке ИИХФ. Аккаунт опубликовал несколько фото российских болельщиков с подписью "Удачи!".

– Насколько я знаю, запись была исправлена, – сказал Адамс.

Также Адамса спросили о позиции ИИХФ, которая не критикует Россию из-за допингового скандала.

– Решение, принятое в декабре, было в том числе с федерациями зимних видов спорта, и мы получили их поддержку. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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