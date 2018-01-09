Жуков - про участие КНДР в Олимпиаде: "Дух спорта должен объединять страны"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поддержал процесс переговоров между Кореей и КНДР по поводу участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Руководитель выразил надежду на то, что это поможет добиться примирения сторон.

- Я надеюсь, что так и произойдет, - цитирует Жукова "Интерфакс". - Такие прецеденты уже были в истории, например во время Олимпиады 1988 года, когда спортсмены из Южной и Северной Кореи выступали даже в одной команде в некоторых видах спорта.

Традиционно во время Олимпийских игр в Древней Греции даже войны прекращались, дух спорта должен объединять страны. Каждый раз перед Играми принимается постановление Генеральной ассамблеи ООН об олимпийском перемирии. Это в духе олимпийских ценностей.