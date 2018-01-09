Жуков - про участие КНДР в Олимпиаде: "Дух спорта должен объединять страны"

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поддержал процесс переговоров между Кореей и КНДР по поводу участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Руководитель выразил надежду на то, что это поможет добиться примирения сторон.
- Я надеюсь, что так и произойдет, - цитирует Жукова "Интерфакс". - Такие прецеденты уже были в истории, например во время Олимпиады 1988 года, когда спортсмены из Южной и Северной Кореи выступали даже в одной команде в некоторых видах спорта.
Традиционно во время Олимпийских игр в Древней Греции даже войны прекращались, дух спорта должен объединять страны. Каждый раз перед Играми принимается постановление Генеральной ассамблеи ООН об олимпийском перемирии. Это в духе олимпийских ценностей.
kostaKDP
Вот как такие наивные до глупости люди могли пробиться в руководство? Гражданин не помнит про Грузию-2008 или Украину-2014, где все кровавые события разворачивались как раз под олимпиаду? Впрочем, становится понятна компетенция данного персонажа, при таких руководителях хорошо ещё, что у страны все медали не забрали.
13:14
ЛокоМотив
КОНКУРС на лучший ответ)))ВОПРОС:чем занималась жучка 2 года,с летней олимпиады?(нецензурные ответы просьба не писать)))),а цензурных наверное нет
13:00
Тропическая гемангиома Мовсисяна
и как такого из психбольницы выпустили)))
12:27