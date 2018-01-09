12:08 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Жуков - про участие КНДР в Олимпиаде: "Дух спорта должен объединять страны"

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Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поддержал процесс переговоров между Кореей и КНДР по поводу участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Руководитель выразил надежду на то, что это поможет добиться примирения сторон.

- Я надеюсь, что так и произойдет, - цитирует Жукова "Интерфакс". - Такие прецеденты уже были в истории, например во время Олимпиады 1988 года, когда спортсмены из Южной и Северной Кореи выступали даже в одной команде в некоторых видах спорта.

Традиционно во время Олимпийских игр в Древней Греции даже войны прекращались, дух спорта должен объединять страны. Каждый раз перед Играми принимается постановление Генеральной ассамблеи ООН об олимпийском перемирии. Это в духе олимпийских ценностей.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/sport/594689

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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kostaKDP

Вот как такие наивные до глупости люди могли пробиться в руководство? Гражданин не помнит про Грузию-2008 или Украину-2014, где все кровавые события разворачивались как раз под олимпиаду? Впрочем, становится понятна компетенция данного персонажа, при таких руководителях хорошо ещё, что у страны все медали не забрали.

13:14

ЛокоМотив

КОНКУРС на лучший ответ)))ВОПРОС:чем занималась жучка 2 года,с летней олимпиады?(нецензурные ответы просьба не писать)))),а цензурных наверное нет

13:00

Тропическая гемангиома Мовсисяна

и как такого из психбольницы выпустили)))

12:27