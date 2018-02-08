Жуков подтвердил возможность своего посещения Олимпиады-2018 к концу соревнований

Первый вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подтвердил, что, возможно, поедет в Пхенчхан к окончанию зимних Олимпийских игр-2018.

– Возможно, в конце, – приводит ТАСС слова Жукова. Однако президент ОКР не уточнил, посетит ли он церемонию закрытия Олимпиады.

5 декабря прошлого года МОК принял решение приостановить членство президента Олимпийского комитета России в организации. Жуков, как и ряд других российских спортивных чиновников, не может посетить Игры в составе официальной делегации. Олимпийские игры пройдут в Корее с 9 по 25 февраля.