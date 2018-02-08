14:27 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Жуков подтвердил возможность своего посещения Олимпиады-2018 к концу соревнований

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Первый вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подтвердил, что, возможно, поедет в Пхенчхан к окончанию зимних Олимпийских игр-2018.

– Возможно, в конце, – приводит ТАСС слова Жукова. Однако президент ОКР не уточнил, посетит ли он церемонию закрытия Олимпиады.

5 декабря прошлого года МОК принял решение приостановить членство президента Олимпийского комитета России в организации. Жуков, как и ряд других российских спортивных чиновников, не может посетить Игры в составе официальной делегации. Олимпийские игры пройдут в Корее с 9 по 25 февраля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4941012

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КОММЕНТАРИИ (6)
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RFR

Этого алкаша гнать надо из всех инстанций, а он у нас спортом рулит - вот и имеем что имеем..

15:20

Весёлый©

За счёт к-н фонда, мало их что ли в Россиюшке?

15:13

ЛокоМотив

Первый вице-спикер Госдумы 2года после Рио ползал по думе,жевал сопли и он еще тут?

15:00

rusfed 2.0

Нетонущие

14:53

shur

Жуков, как и ряд других российских спортивных чиновников, не может посетить Игры в составе официальной делегации._________________ Поедет инкогнито? За свой счет?

14:43

bond1951

в отставку еще не подал ДЕЕТЕЛЬ..............

14:41