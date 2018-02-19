Жуков не исключает, что посетит церемонию закрытия Олимпиады в Корее

Вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не исключил, что поедет на церемонию закрытия зимних Олимпийских игр в Корее.
- Cкорее всего, поеду на церемонию закрытия Олимпийских игр-2018, - цитирует ТАСС Жукова.
Ранее СМИ сообщали, что Жуков может поехать в Пхенчхан как частное лицо. Церемония закрытия Игр состоится 25 февраля.
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pirat1974
все деньги народные прокатывают
16:35 19 февраля
gruzovik62
Зачем он там нужен!!!!! Проветриться решил!!! Да поизвиняться ? Не надо Жуков, не стоит.
16:30 19 февраля
rusfed 2.0
Этим всё божья роса
15:22 19 февраля
kolos249
На кой он там нужен! Ещё извиняться опять начнёт перед МОК за всё подряд...
15:22 19 февраля
Svarjich
А что там Жуковым да Мутко делать?
15:21 19 февраля