15:17 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Жуков не исключает, что посетит церемонию закрытия Олимпиады в Корее

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Вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков не исключил, что поедет на церемонию закрытия зимних Олимпийских игр в Корее.

- Cкорее всего, поеду на церемонию закрытия Олимпийских игр-2018, - цитирует ТАСС Жукова.

Ранее СМИ сообщали, что Жуков может поехать в Пхенчхан как частное лицо. Церемония закрытия Игр состоится 25 февраля.

 

результаты опроса
75017 чел.
Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
Верю, что в первой тройке
12.3%
Четвертое или пятое
10.8%
С шестого по десятое
36.5%
Вне топ-10, но это и не так важно
40.4%

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4972011

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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pirat1974

все деньги народные прокатывают

16:35 19 февраля

gruzovik62

Зачем он там нужен!!!!! Проветриться решил!!! Да поизвиняться ? Не надо Жуков, не стоит.

16:30 19 февраля

rusfed 2.0

Этим всё божья роса

15:22 19 февраля

kolos249

На кой он там нужен! Ещё извиняться опять начнёт перед МОК за всё подряд...

15:22 19 февраля

Svarjich

А что там Жуковым да Мутко делать?

15:21 19 февраля

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