Жуков допустил создание объединенной команды КНДР и Кореи на Олимпиаде-2018

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил надежду, что КНДР и Корея договорятся о создании объединенной команды на Олимпийских играх-2018. Жуков также добавил, что вероятность выступления спортсменов этих стран в составе единой команды существует.

– Все возможно, – цитирует "Р-Спорт" Жукова. – Прецедент был такой в истории, действительно. Будем надеяться, что они договорятся, и в Играх будут участвовать спортсмены из Северной Кореи. Насколько я понимаю, пока речь идет о том, как вообще обеспечить их прибытие, перемещения и так далее. Там все не так просто.

Напомним, что ранее МОК принял решение продлить срок регистрации на Олимпиаду-2018 для спортсменов из Северной Кореи. Пока путевку на Олимпиаду завоевала северокорейская спортивная пара фигуристов, еще несколько спортсменов могут отобраться на Игры.