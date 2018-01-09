Жуков допустил создание объединенной команды КНДР и Кореи на Олимпиаде-2018

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил надежду, что КНДР и Корея договорятся о создании объединенной команды на Олимпийских играх-2018. Жуков также добавил, что вероятность выступления спортсменов этих стран в составе единой команды существует.
– Все возможно, – цитирует "Р-Спорт" Жукова. – Прецедент был такой в истории, действительно. Будем надеяться, что они договорятся, и в Играх будут участвовать спортсмены из Северной Кореи. Насколько я понимаю, пока речь идет о том, как вообще обеспечить их прибытие, перемещения и так далее. Там все не так просто.
Напомним, что ранее МОК принял решение продлить срок регистрации на Олимпиаду-2018 для спортсменов из Северной Кореи. Пока путевку на Олимпиаду завоевала северокорейская спортивная пара фигуристов, еще несколько спортсменов могут отобраться на Игры.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180109/1130952888.html
nikvp
Жукову заняться нечем, как обсуждать вопросы далекой Кореи?
15:28
кузя23
Какое отношение к тому что будет происходить на ОИ 2018 имеет отстраненный чиновник?
14:57
Serenky25
Лыжники КНДР навострят лыжи, а биатлонисты при этом будут еще и отстреливаться! (((: Не забуду как бегуны с барьерами из ямайки по моему (толи кубы) сбежали от тренера прямо по прилету в США из аэропорта. Представляю ка они через чемоданы грациозно перепрыгивали.
14:18
Разбанен досрочно
помнится этот кадр еще 7 ноября заявлял, что участие под тряпкой с кольцами исключено, а через 3 недели переобулся в воздухе.
14:14