Жоаузинью: "Не верю, что все российские спортсмены применяют допинг"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в интервью "СЭ" отметил, что из-за допингового скандала многие страны настроены против российского спорта. 29-летний завбек, в 2016 году получивший российское гражданство, огорчен тем, что многим из российских спортсменов запрещают выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
- Как относитесь к последним скандалам, связанным с российским спортом?
- На бразильских сайтах об этом очень много пишут. В России такие сильные спортсмены. Грустно, что многим из них не разрешают выступить на Олимпиаде. Я допускаю, что кто-то мог нарушить правила, применять допинг. Но уж точно не все! В это просто не верю. А наказывают всю российскую делегацию. И вообще: вижу, что очень многие страны настроены против российского спорта. Это странно. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе Олимпийского комитета России и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получили от МОК персональное приглашение.
Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
crazysun78
думаю, что российский спорт сидит на допинге чуть поменьше "передового" запада...
14:25
джей
Многие страны проглотили американское вранье про допинг в России. Очень хорошо промыли мозги отупевшему населению якобы "демократических" стран.
13:13
miker65
Баламошка! Это только в тяжелой атлетике! А в легкой атлетике всего лишь порядка 70-75%! Дмитриев со Степановыми это утверждают. Речь идет про профессиональных спортсменов - мс и выше.
13:12
GiantTemo
kac35____ В России не ложка, а бочка с дёгтем. Из всех недопущенных мне больше всего жаль Шипулина (не верю, что он что-либо принимал, даже дюшес) и Юскова, а вот Кулижникова не жаль, он всё время баловался чем-то, даже если сейчас полностью чист.
13:08
kac35
Ложка дёгтя портит бочку мёда, а у нас, УВЫ, этих ложек с дёгтем было достаточно.
13:02
К.Б.Ын
Допинг применяют руководители Зинаиды. Они живут в параллельном мире. Поэтому я голосую за Лаврентия Павловича. Он порядок наведёт )
12:16
баламошка
Да не все, конечно. Всего лишь 99%.
11:49