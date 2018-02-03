Жоаузинью: "Не верю, что все российские спортсмены применяют допинг"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в интервью "СЭ" отметил, что из-за допингового скандала многие страны настроены против российского спорта. 29-летний завбек, в 2016 году получивший российское гражданство, огорчен тем, что многим из российских спортсменов запрещают выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

- Как относитесь к последним скандалам, связанным с российским спортом?

- На бразильских сайтах об этом очень много пишут. В России такие сильные спортсмены. Грустно, что многим из них не разрешают выступить на Олимпиаде. Я допускаю, что кто-то мог нарушить правила, применять допинг. Но уж точно не все! В это просто не верю. А наказывают всю российскую делегацию. И вообще: вижу, что очень многие страны настроены против российского спорта. Это странно. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе Олимпийского комитета России и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России). На Игры-2018 могут отправиться только те российские атлеты, которые получили от МОК персональное приглашение.

Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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