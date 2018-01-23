Жена Шипулина: "Не могу подобрать слов. За что?"

Жена биатлониста Антона Шипулина Луиза эмоционально отреагировала на информацию о том, что спортсмена не допустили до участия в Олимпийских играх-2018. Она выразила надежду, что выход из ситуации еще есть.

Напомним, ранее стало известно, что Шипулин, а также шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Денниса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.

"Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть", – написала в Инстаграме Луиза Шипулина.

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