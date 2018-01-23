Жена Шипулина: "Не могу подобрать слов. За что?"

Жена биатлониста Антона Шипулина Луиза эмоционально отреагировала на информацию о том, что спортсмена не допустили до участия в Олимпийских играх-2018. Она выразила надежду, что выход из ситуации еще есть.
Напомним, ранее стало известно, что Шипулин, а также шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов хоть и не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии МОК Денниса Освальда, но все равно не получили приглашение на Игры.
"Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации еще есть", – написала в Инстаграме Луиза Шипулина.
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Доктор со стажем
fansk-В отличие от некоторых земноводных под ничего не значащими никами не прячусь, и не оскорбляю почём зря. Хорошо, пусть будет" Децибала".
14:18
fansk
Докторишка... рептилоид, мало того, что цитата не к месту, так и ещё искажена.
13:57
Доктор со стажем
За что? "За голову и правую руку царя Буцефала" фильм "Даки".
13:51
suomi257
да я вообще считаю нужно было реанимировать всех физкультурников и в Корею !!!....а тех которые говорили я думаю или знаю незнаю поеду туда или нет всех в утиль!!!.....уважаемые!!!.....за такие деньги которые вы получаете нужно землю грызть и молчать!!!...и у жён весь инет обрезать!!!....на вас лидера Северной Кореи нет!!!....а жаль!!!
13:50
alex-ls
с добрым утром!
13:41
serzheo
А когда остальных снимали не задавалась подобными вопросами? Что случилось - мерседеса не видать?
13:39
Trezvy
А мнение тёщи можно озвучить?
13:36
DENsid
Эх, призовые по ходу в пролёте ! Ну ничего, государство у нас богатое, поможет бедным спортсменам не помереть с голоду, выделит по паре-тройке лямов на брата (сестру) ! А то, что все в дерьме, так это ничего, чего не сделаешь за Роди .... т,е, бабки)
13:36
bvp
Вы поэтому такой злой, потому что выгнали? РСФСР зачем-то приплели.
13:30
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Получи за понторезную свадьбу на озере Шарташ!!!! Проклятия выгнанных простых людей, через НЕБЕСА, алавердыкнулись ВАШЕЙ беспредельной семейке...
13:20