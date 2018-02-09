Жан-Клод Килли - об отстраненных россиянах: "Коллективное наказание - это кошмар"

Победитель зимней Олимпиады 1968 года, почетный член МОК Жан-Клод Килли считает, что у комиссии Ричарда Макларена не хватало доказательств для обвинений против России. Как отметил функционер, все санкции должны носить исключительно индивидуальный характер.

– Международный олимпийский комитет оказался в очень трудной ситуации, – передает L'Équipe слова Килли. – Все началось со свидетельств Григория Родченкова, которые попали в отчет Макларена. Он не был точным, а все выводы начинались со слов "в меру наших знаний", что говорит о неуверенности авторов доклада. Коллективное наказание – это кошмар. Абсолютно необходимо ловить и наказывать мошенников, чтобы "чистые" спортсмены могли поехать на Олимпиаду, которую ждали 20 лет. Но нельзя просто выловить всех одной сетью и выбросить на берег Волги.