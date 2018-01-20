23:45 20 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Жаль, мы этого не увидим в Пхенчхане: Загитова и Медведева спели гимн России. Видео

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Во время церемонии награждения на чемпионате Европы победительница турнира Алина Загитова и серебряный призер Евгения Медведева спели гимн России. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, куда, вероятно, отправятся и Загитова, и Медведева российские спортсмены смогут выступить только в составе команды "олимпийских атлетов из России" под флагом МОК и без государственного гимна на церемониях награждения.

Напомним, что именно Медведева ездила в составе российской делегации на исполком Международного олимпийского комитета, когда там решался вопрос об участии отечественных спортсменов в Играх-2018.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Don

За Россию без допина! О ты здесь школота) Мама интернет оплатила?)))

01:17

rusfed 2.0

В лучших северокорейских традициях Первый канал сможет прервать прямой репортаж о награждении и врубить ролик из Мегаспорта

00:04

За Россию без допинга!

За все нужно платить. Мошенничал - понеси наказание. Только мелкие трамвайные хамы вроде Don'а считают, что если ты русский, тебе должно быть позволено лопать допинг, а после завершения карьеры в госдуму идти.

00:01

Andrewxyz

Ну да, только в Корее этого не хватало.

23:52 20 января