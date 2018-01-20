Жаль, мы этого не увидим в Пхенчхане: Загитова и Медведева спели гимн России. Видео

Во время церемонии награждения на чемпионате Европы победительница турнира Алина Загитова и серебряный призер Евгения Медведева спели гимн России. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, куда, вероятно, отправятся и Загитова, и Медведева российские спортсмены смогут выступить только в составе команды "олимпийских атлетов из России" под флагом МОК и без государственного гимна на церемониях награждения.
Напомним, что именно Медведева ездила в составе российской делегации на исполком Международного олимпийского комитета, когда там решался вопрос об участии отечественных спортсменов в Играх-2018.
Don
За Россию без допина! О ты здесь школота) Мама интернет оплатила?)))
01:17
rusfed 2.0
В лучших северокорейских традициях Первый канал сможет прервать прямой репортаж о награждении и врубить ролик из Мегаспорта
00:04
За Россию без допинга!
За все нужно платить. Мошенничал - понеси наказание. Только мелкие трамвайные хамы вроде Don'а считают, что если ты русский, тебе должно быть позволено лопать допинг, а после завершения карьеры в госдуму идти.
00:01
Andrewxyz
Ну да, только в Корее этого не хватало.
23:52 20 января