Жаль, мы этого не увидим в Пхенчхане: Загитова и Медведева спели гимн России. Видео

Во время церемонии награждения на чемпионате Европы победительница турнира Алина Загитова и серебряный призер Евгения Медведева спели гимн России. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, куда, вероятно, отправятся и Загитова, и Медведева российские спортсмены смогут выступить только в составе команды "олимпийских атлетов из России" под флагом МОК и без государственного гимна на церемониях награждения.

Напомним, что именно Медведева ездила в составе российской делегации на исполком Международного олимпийского комитета, когда там решался вопрос об участии отечественных спортсменов в Играх-2018.