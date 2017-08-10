Зеппельт снова нападает на Россию

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о нарушениях антидопинговых правил в России, снова отметился критическими высказываниями в адрес российских властей и МОК. Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что российская сборная будет допущена к участию в Олимпиаде-2018, если выплатит штраф в размере 100 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил.

– С самого начала было ясно, что Томас Бах защищают Россию, – написал в своем Твиттере Зеппельт. – Дает зеленый свет государственной системе допинга. Они просто должны заплатить: как за парковку.

Важный вопрос для авторитета МОК заключается в том, накажет ли он Россию за крупнейшее мошенничество в новейшей истории спорта? Деньги не должны убеждать. Прогнозирую, что Россия заплатит штраф, некоторые пойманные на допинге спортсмены будут дисквалифицированы как "черные овцы". МОК преподнесет это как успех, Россия будет рада. Грязная сделка. И МОК еще скажет, что некоторые политики будут персонами нон-грата в Пхенчхане. Они называют это "нулевой терпимостью". Конец истории.

Напомним, что МОК опроверг слухи о том, что Россия будет допущена к участию в Олимпиаде-2018 в случае выплаты штрафа.

– Любые сообщения о возможных выводах комиссий МОК являются обыкновенной спекуляцией. МОК специально создал две комиссии – во главе с Денисом Освальдом и с Самуэлем Шмидом. Их работа продолжается, и на данный момент никаких выводов сделано не было, – говорится в заявлении МОК.

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