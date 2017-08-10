Зеппельт снова нападает на Россию

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о нарушениях антидопинговых правил в России, снова отметился критическими высказываниями в адрес российских властей и МОК. Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что российская сборная будет допущена к участию в Олимпиаде-2018, если выплатит штраф в размере 100 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил.
– С самого начала было ясно, что Томас Бах защищают Россию, – написал в своем Твиттере Зеппельт. – Дает зеленый свет государственной системе допинга. Они просто должны заплатить: как за парковку.
Важный вопрос для авторитета МОК заключается в том, накажет ли он Россию за крупнейшее мошенничество в новейшей истории спорта? Деньги не должны убеждать. Прогнозирую, что Россия заплатит штраф, некоторые пойманные на допинге спортсмены будут дисквалифицированы как "черные овцы". МОК преподнесет это как успех, Россия будет рада. Грязная сделка. И МОК еще скажет, что некоторые политики будут персонами нон-грата в Пхенчхане. Они называют это "нулевой терпимостью". Конец истории.
Напомним, что МОК опроверг слухи о том, что Россия будет допущена к участию в Олимпиаде-2018 в случае выплаты штрафа.
– Любые сообщения о возможных выводах комиссий МОК являются обыкновенной спекуляцией. МОК специально создал две комиссии – во главе с Денисом Освальдом и с Самуэлем Шмидом. Их работа продолжается, и на данный момент никаких выводов сделано не было, – говорится в заявлении МОК.
Чемпионат по "ляпам". Абсурдные ошибки могут стоить России зимней Олимпиады
Антимайдан
Опять "британские СМИ".... Ну а все эти Зеппельты и Со - только подтявкивают. Скоро будут приняты решения комиссиями МОК, вот через британские СМИ и начинают информационную кампанию по давлению на МОК.
13:01
Makon-do
И на кой нам эта Лимпиада?
12:55
Ралпачан Фляйшманъ
самое интересное, что брешет шавка из страны, где такие отрасли как плавание, футбол и биатлон десятилетиями глухо сидят на допинге, а правательство бундесгермании башляет деньги международным федерациям, чтобы жуликов и хамов не ловили.
12:54
цска 19781978
Когда же ты сдохнешь
12:29