16:55 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Заседание исполкома ОКР пройдет 31 января


Заседание исполкома ОКР состоится 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Александра Жукова. На нем будут обсуждаться вопросы поездки российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан. 

Напомним, 5 декабря 2017 года исполком МОК временно приостановил членство ОКР в связи с допинговым расследованием по нарушениям во время Олимпийских игр-2014 в Сочи и постановил организовать допуск спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане при выполнении ряда критериев в качестве Олимпийских атлетов из России. Спортсмены не смогут демонстрировать национальные символы, должны выступать под флагом МОК, а в случае их победы будет звучать олимпийский гимн. Всего до участия в Олимпиаде были допущены 169 российских атлетов.

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http://tass.ru/sport/4911315

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