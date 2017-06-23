Заместитель комиссионера НХЛ: "Вопрос участия игроков в Олимпиаде-2018 закрыт"

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что у лиги больше не было переговоров с организациями по участию игроков в Олимпийских играх 2018 года. Он подчеркнул, что этот вопрос официально закрыт.

Ранее НХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата на следующий сезон, в котором не предусмотрена пауза на Игры-2018, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

- У нас больше не было переговоров с организациями по участию игроков НХЛ в Олимпиаде, - приводит ТАСС слова Дэйли. - Это дело официально закрыто.