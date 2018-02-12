05:51 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Загитова заняла первое место по итогам произвольной программы

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Российская фигуристка Алина Загитова показала лучший результат в произвольной программе у женщин в рамках командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане. Она набрала 158,08 очка. Второе место в этом виде программы заняла американка Мираи Нагасу - 137,53 очка, а третье – канадка Габриэль Дэйлмен (137,14).

Фигурное катание

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Командный турнир

Женщины

Произвольная программа

1. Алина ЗАГИТОВА (Россия) - 158,08

2. Мираи Нагасу (США) - 137,53

3. Габриэль Дэйлмен (Канада) - 137,14

4. Каролина Костнер (Италия) - 134,00

5. Каори Сакамото (Япония) - 131,91

Фигурное катание. Командный турнир. Live! // Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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redgy

Девченки шикарны наши! С серебром!

06:07

Олимпиада Live!
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