Загитова заняла первое место по итогам произвольной программы

Российская фигуристка Алина Загитова показала лучший результат в произвольной программе у женщин в рамках командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане. Она набрала 158,08 очка. Второе место в этом виде программы заняла американка Мираи Нагасу - 137,53 очка, а третье – канадка Габриэль Дэйлмен (137,14).
Фигурное катание
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
Командный турнир
Женщины
Произвольная программа
1. Алина ЗАГИТОВА (Россия) - 158,08
2. Мираи Нагасу (США) - 137,53
3. Габриэль Дэйлмен (Канада) - 137,14
4. Каролина Костнер (Италия) - 134,00
5. Каори Сакамото (Япония) - 131,91
Фигурное катание. Командный турнир. Live! // Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
redgy
Девченки шикарны наши! С серебром!
06:07