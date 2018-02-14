Зачем глава МОК встретился с российскими спортсменами на Олимпиаде. Есть версия

Российский бобслеист Максим Андрианов рассказал, о чем шла речь на встрече российских спортсменов с президентом МОК Томасом Бахом. Он встретился с олимпийскими атлетами из России в Олимпийской деревне.

– Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые все проверяли, по каждому спортсмену отдельно, – цитирует ТАСС Андрианова. – У МОК были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов. О том, что такая встреча состоится, я узнал только сегодня. Насколько я понял, инициатива исходила от главы МОК. Видимо, ему было важно пообщаться со спортсменами и выслушать их мнение.

Вопросов было достаточно много, глава МОК старался дать ответ на каждый из них. Мне кажется, эта встреча была важна и для нас, и для него.

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