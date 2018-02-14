Зачем глава МОК встретился с российскими спортсменами на Олимпиаде. Есть версия

Российский бобслеист Максим Андрианов рассказал, о чем шла речь на встрече российских спортсменов с президентом МОК Томасом Бахом. Он встретился с олимпийскими атлетами из России в Олимпийской деревне.
– Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые все проверяли, по каждому спортсмену отдельно, – цитирует ТАСС Андрианова. – У МОК были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов. О том, что такая встреча состоится, я узнал только сегодня. Насколько я понял, инициатива исходила от главы МОК. Видимо, ему было важно пообщаться со спортсменами и выслушать их мнение.
Вопросов было достаточно много, глава МОК старался дать ответ на каждый из них. Мне кажется, эта встреча была важна и для нас, и для него.
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boxboris
О ЧЁМ С НИМ МОЖНО ГОВОРИТЬ КАК НЕ СТЫДНО ИДТИ НА ВСТРЕЧУ С ПОДОНКОМ ПОЗОРНИКИ
21:25 14 февраля
Vittorio-049
О чем можно говорить с подонком? Неужели обязаны встречаться? Одно дело участвовать в соревнованиях, если решили, а вот вероятно встречаться - дело индивидуальное
17:28 14 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вербовал, предлагал стать информаторами вады! Факт. Его гонорар теперь напрямую зависит от к-ва информаторов, чем больше наберет ,тем толще будет у него морда.
16:56 14 февраля
Владислав
Так, а какая версия ? В названии говорится - есть версия. Какая?
16:50 14 февраля
Maded
Лицемер
16:16 14 февраля
WildCat-2k
А послать его куда подальше не пробовали??? Пусть он так кому-нить в другом месте объясняет что и кого они проверяли. Задолбали постоянно прогибаться.
15:44 14 февраля
lёbenicht
Что? Где? Когда?
15:38 14 февраля
Снежик
А с теми, кто так и не выступил в Рио или Корее, он не хочет встретиться. Или так до смерти не попытается извиниться перед Машей Кучиной и сотнями других русских спортсменов?
15:38 14 февраля
echo2011
Сказки какие-то.Ну как можно проверить индивидуально несколько сотен спортсменов?
15:35 14 февраля