15:26 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Зачем глава МОК встретился с российскими спортсменами на Олимпиаде. Есть версия

Глава МОК Томас БАХ. Фото REUTERS
Глава МОК Томас БАХ. Фото REUTERS
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Российский бобслеист Максим Андрианов рассказал, о чем шла речь на встрече российских спортсменов с президентом МОК Томасом Бахом. Он встретился с олимпийскими атлетами из России в Олимпийской деревне.

– Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые все проверяли, по каждому спортсмену отдельно, – цитирует ТАСС Андрианова. – У МОК были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов. О том, что такая встреча состоится, я узнал только сегодня. Насколько я понял, инициатива исходила от главы МОК. Видимо, ему было важно пообщаться со спортсменами и выслушать их мнение.

Вопросов было достаточно много, глава МОК старался дать ответ на каждый из них. Мне кажется, эта встреча была важна и для нас, и для него.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4957509

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КОММЕНТАРИИ (9)
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boxboris

О ЧЁМ С НИМ МОЖНО ГОВОРИТЬ КАК НЕ СТЫДНО ИДТИ НА ВСТРЕЧУ С ПОДОНКОМ ПОЗОРНИКИ

21:25 14 февраля

Vittorio-049

О чем можно говорить с подонком? Неужели обязаны встречаться? Одно дело участвовать в соревнованиях, если решили, а вот вероятно встречаться - дело индивидуальное

17:28 14 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вербовал, предлагал стать информаторами вады! Факт. Его гонорар теперь напрямую зависит от к-ва информаторов, чем больше наберет ,тем толще будет у него морда.

16:56 14 февраля

Владислав

Так, а какая версия ? В названии говорится - есть версия. Какая?

16:50 14 февраля

Maded

Лицемер

16:16 14 февраля

WildCat-2k

А послать его куда подальше не пробовали??? Пусть он так кому-нить в другом месте объясняет что и кого они проверяли. Задолбали постоянно прогибаться.

15:44 14 февраля

lёbenicht

Что? Где? Когда?

15:38 14 февраля

Снежик

А с теми, кто так и не выступил в Рио или Корее, он не хочет встретиться. Или так до смерти не попытается извиниться перед Машей Кучиной и сотнями других русских спортсменов?

15:38 14 февраля

echo2011

Сказки какие-то.Ну как можно проверить индивидуально несколько сотен спортсменов?

15:35 14 февраля

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