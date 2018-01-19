За три недели до открытия Олимпиады продано 70 процентов билетов

Национальный олимпийский комитет Кореи объявил, что число проданных билетов на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане составляет 744,8 тысячи, или 69,7 процента от их общего числа. В общей сложности для реализации было выпущено 1,06 миллиона билетов.

По информации представителей НОК, наибольшим спросом пользуются соревнования фигуристов (мужское одиночное катание), керлингу, а также матчи женской сборной Кореи по хоккею. Их почти не осталось в продаже.

Число проданных билетов на Паралимпиаду-2018 превышает 155 тысяч (70,4 процента от общего числа). Максимальный спрос отмечен на соревнованиях по горнолыжному спорту (93 процента) и сноуборду (92 процента).

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Паралимпиада - с 9 по 19 марта.