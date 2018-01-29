Южная Корея и КНДР приступают к реализации совместной предолимпийской программы

Официальный представитель южнокорейского министерства объединения отметил, что Корея и КНДР приступают с этой недели к проведению совместных мероприятий по подготовке к зимней Олимпиаде, сообщает ТАСС. По его словам, "с 31 января по 2 февраля спортсмены Севера и Юга проведут совместные тренировки по горным лыжам и лыжным гонкам".

Кроме того, отметил чиновник, "фактически достигнута договоренность о проведении совместного культурного мероприятия в Дворце культуры в горах Кымгансан (в КНДР. – Прим. "СЭ") ориентировочно 4 февраля".

Представитель министерства объединения также проинформировал, что 6 февраля северокорейский ансамбль "Самчжиен" в составе 140 человек прибудет на Юг. Уже 8 февраля он выступит в Центре искусств в Канныне, а 11 февраля – в Национальном театре в Сеуле. 7 февраля в Республику Корея прибудут 230 северокорейских болельщиков и показательная группа спортсменов тхэквондо из 30 человек. Состав и время приезда официальной делегации КНДР пока не определены.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров были достигнуты договоренности относительно отправки делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхенчхане. Затем представители Южной Кореи и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом участие северокорейских спортсменов в Играх.