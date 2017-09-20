Юрий Ганус: "Допуск российских олимпийцев не должен зависеть от возможностей РУСАДА"

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус отметил, что допуск российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года Российского антидопингового агентства. Ранее главы антидопинговых агентств 17 стран выступили с призывом об отстранении России от участия в Играх-2018.

– Мы обратились во все национальные антидопинговые организации с точки зрения сотрудничества, – цитирует "Р-Спорт" Гануса. – Чтобы в этот период времени создать систему, позволяющую восполнить недостаток инспекторов. И чтобы в предолимпийский период обеспечить полную функциональность, которая позволит выполнить все требования для допуска российских спортсменов на Олимпийские игры. Возможность допуска наших олимпийцев не должна зависеть от возможностей РУСАДА.

Надо убрать все политические окрасы этой проблематики. Эта проблема, прежде всего, во взаимоотношении заинтересованных сторон во всей этой системе. Ключевой заинтересованной стороной является "чистый" спортсмен.

То, что отстранены "чистые", честные спортсмены – это проблема. И конечно, тут вопросы в организации выстраивания работы в сложной системе взаимоотношений между нашими государственными органами, выстраивании единой системы антидопинговой политики, которая должна пронизывать всю систему спортивной организации Российской Федерации, соответствующую кодексу ВАДА.