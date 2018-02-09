Юристы: CAS решил, что недопуск ряда россиян на Игры нельзя назвать несправедливым

Выездное подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) посчитало, что процесс допуска российских спортсменов на Олимпиаду нельзя назвать несправедливым, говорится в заявлении швейцарской юридической компании "Шелленберг Виттмер Лтд". Напомним, что CAS отклонил апелляции 45 спортсменов и двух тренеров на решение МОК не выдавать им приглашения на участие в Олимпиаде-2018. Среди них - 13 атлетов и 2 тренера, которые изначально были пожизненно отстрнены МОК от участия в Играх, но были оправданы CAS.

"Выездное подразделение CAS согласилось с тем, что, несмотря на то что процесс допуска россиян на Игры со стороны МОК, "возможно, не был совершенным", его недостатки не сделали его произвольным, несправедливым или необоснованным, даже если единственные обвинения, выдвинутые против некоторых наших клиентов, были такими же, как и те, по которым они были полностью оправданы другой комиссией CAS на прошлой неделе", - говорится в заявлении.

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