Юрист ОКР: "Решение CAS не обязывает МОК выдать спортсменам приглашения на Олимпиаду-2018"

Руководитель Правового управления ОКР Александра Брилиантова рассказала о дальнейших действиях Олимпийского комитета России в связи с сегодняшним решением CAS.

– Мы рассчитывали на справедливое решение CAS и очень рады, что оно таким и оказалось, - приводит teamrussia.pro слова Бриллиантовой. 28 российских спортсменов полностью оправданы, их результаты, равно как и завоеванные медали на Играх в Сочи, восстановлены.

В отношении еще 11 спортсменов отменено только их пожизненное отстранение от Олимпийских игр. Теперь нужно дождаться мотивировочной части, чтобы понять, почему суд вынес такой вердикт. При этом важно понимать, что решение CAS не обязывает Международный олимпийский комитет выдать оправданным спортсменам приглашения на Игры в Пхенчхан.

В ближайшее время мы проведем совещание с адвокатами и представителями спортсменов для определения дальнейших юридических шагов в связи с решением CAS. Это могут быть как обращения в CAS ad hoc division, так и в иные апелляционные инстанции.

Но первое, что мы должны сейчас сделать, это направить обращение в МОК с просьбой рассмотреть вопрос о приглашении на Игры в Пхенчхан тех спортсменов, которые прошли олимпийский отбор и в отношении которых есть положительное решение CAS.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!