Юрист: "CAS не поможет российским спортсменам, не приглашенным МОК на Олимпиаду"

Спортивный юрист Артем Пацев считает, что Российские спортсмены, не вошедшие в число приглашенных Международным олимпийским комитетом (МОК) для участия в Олимпиаде-2018, не смогут добиться возможности выступить на Играх.
"Некоторые почему-то до сих пор продолжают считать, что CAS ad hoc (специальное подразделение CAS на Олимпиадах для рассмотрения споров в ускоренном порядке) может спасти наших внезапно "неприглашенных" спортсменов. К сожалению, это совершенно не так и демонстрирует не очень хорошее знакомство комментаторов с ситуацией.
Томас Бах дважды уточнил, что, вводя новую систему допуска на ОИ-2018 специально для российских спортсменов (в виде "приглашений"), МОК как раз и не хотел допустить обжалования решений об отказе в допуске на Игры, как и произошло перед Играми в Рио. Другими словами, теперь нет решений, которые вообще кто-то куда-то может обжаловать.
Во-вторых, даже если и удастся доказать, что это именно "решения" (о неприглашении), то ad hoc уполномочен рассматривать только вопросы обжалования решений, принятых после 1 февраля 2018 года. Остальные решения обжалуются только в рамках обычной процедуры, в Лозанне. Учитывая столь резко агрессивную и явно выраженную позицию МОК, вероятность того, что МОК сам согласится на рассмотрение такого спора аd hoc, стремится к нулю.
В-третьих, МОК продолжает ссылаться на то, что выдача приглашений - это его исключительная дискреция, в соответствии с положениями Олимпийской хартии (п.3 статьи 44), и ни у кого нет заранее установленного или преимущественного права на участие в ОИ. В-четвертых, еще 15 декабря МОК распространил заявление, в котором четко написал, что список приглашенных, составленный комиссией Валери Фурнейрон, станет предметом проверки со стороны OARIG под руководством Николь Хувертс и OARIG будет иметь право только дополнительно исключать имена спортсменов из "списка Фурнейрон", но не дополнять его", - написал Пацев на своей странице в Фейбуке.
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:04
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Несмотря на всё отвращение к ""пацеву", разъяснил ВСЁ --- по полочкам!!! Только ЛИЧНО Я ВСЁ вышесказанное уразумел уже 5-6-го декабря, когда, собственно, БАХ ЭТО и озвучил... Только почему до жучары даннуу инфу не донесли и он со своей тупой лыбой начал сказки рассказывать о размахивании российским флагом на закрытии О.И.????
20:05
Gudbay America
Да нафига эта олимпиада.Надо тупо на бабки сажать олимпийский комитет и персонально ответственных за не допуск. Посчитать моральный вред,упущенную выгоду .рекламные контракты,потерю репутации.И ловить их по всему миру.Других вариантов нет.
19:39
Vlаdimir
Суды мы, надеюсь, выиграем, но только ПОСЛЕ Олимпиады .... МОК выполнил, похоже, заокеанский заказ.
19:34
rusfed 2.0
На кой такие юристы, которые сдаются сразу?
19:24
AlCapone
Тогда суд по правам человека. В случае с Устюговым, открыто выражавшим свою позицию, помимо дискриминации еще и нарушение свободы слова
19:04