Юлия Ефимова: "Опасаюсь, что российских спортсменов могут не допустить до Олимпиады-2018"

Пловчиха Юлия Ефимова переживает по поводу того, что российские спортсмены могут не выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане из-за допингового скандала.

Она надеялась, что данная ситуация разрешится после Игр в Рио-де-Жанейро, но, по ее словам, становится только хуже. Напомним, что ряд российских спортсменов не допустили до участия в Олимпиаде-2016.

- Я опасаюсь, чтобы зимняя Олимпиада тоже не попала под запрет. Надеялась, что после Игр в Рио-де-Жанейро все это прекратится и встанет на свои места, но это продолжается, - сказала Ефимова в интервью НТВ. - При этом становится все хуже и хуже. У нас участился допинг-контроль. За эту неделю я сдала анализы три или четыре раза.

Но мне от этого только легче, потому что я более спокойна. На соревнованиях у меня взяли пробу только в последний день. Я сказала, что, если у меня сейчас не возьмут допинг-пробу, я пойду сама, выломаю дверь и скажу: "Возьмите". Мне страшно, что меня могут не допустить, если этих анализов будет недостаточно.