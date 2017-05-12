Юлиус Шуплер: "Приятно удивляет отношение русских хоккеистов к ситуации с Олимпиадой-2018"

Тренер сборной Словакии Юлиус Шуплер негативно относится к решению НХЛ, которая отказалась отпустить игроков на Олимпийские игры-2018. По словам специалиста, хоккеисты лиги нужны Олимпиаде.

- Я считаю, это неправильно. Надо работать вместе, - приводят "Известия" слова Шуплера. - Звезды НХЛ нужны Олимпиаде, и нас их отсутствие не радует. При этом меня приятно удивляет отношение к ситуации некоторых русских игроков, например Овечкина, который сказал, что все равно поедет в Пхенчхан. Заметьте, это не формальный ответ.

Александра не нужно уговаривать прилетать в Россию, потому что для него честь играть за сборную своей страны. Это удивительно! Как и история прошлого года, когда он прибыл в Москву на чемпионат мира и прямо из аэропорта поехал к памятнику героям войны и положил там цветы. А после этого пошел играть. Нам в Словакии надо воспитывать у молодых хоккеистов такое же отношение к национальной команде - как к вершине нашего хоккея. Надо доносить до ребят, что за сборную нужно играть не по формальному призыву.

Говорю это не потому, что я представитель старой школы. Я всегда привожу в пример Овечкина - человека гораздо более молодого, но с таким преданным отношением к своей стране и сборной. Да, есть НХЛ, где большие и сложные задачи. Но это не мешает Овечкину и другим российским хоккеистам доставлять радость своим болельщикам.

- При этом Вадима Шипачева, Алексея Береглазова, Андрея Миронова и Виктора Антипина даже Олимпиада не остановила в решении уехать за океан.

- Я думаю, что еще многое изменится в отношении НХЛ к Олимпиаде. Может быть, эти ребята еще попадут в Корею. Вообще у каждого своя жизненная философия и цели в жизни. Многие мечтают играть в НХЛ, но рано или поздно каждый из них все равно вернется в Россию.