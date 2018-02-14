Юлиус Шуплер: "Не представляю, если Словакия выступала бы под другим флагом"

Словацкий тренер Юлиус Шуплер в интервью "СЭ" отметил, что отстранение многих российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане его удивило. По его словам, нужно было проводить должную работу на дипломатическом уровне.

– Как в Словакии относятся к отстранению российских спортсменов и тому, что нам приходится выступать без государственной символики?

– Не представляю, если Словакия выступала бы под другим флагом. Вероятно, в России нужно было что-то сделать по-другому в дипломатическом плане. МОК и ВАДА ведут борьбу за чистый спорт. Прежде всего, заботятся о здоровье спортсменов. Нынешняя ситуация может только закалить игроков, которым нужно показать мастерство, ментальную силу и победить. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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