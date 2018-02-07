Yahoo Sports включил хакеров из Fancy Bear в список главных проблем Олимпиады-2018

Портал Yahoo Sports назвал пять потенциальных проблем, которые будут сопровождать Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Среди них – эпидемия норовируса, рекордные морозы, коррупционные скандалы в МОК, ситуация с Северной Кореей и якобы российские хакеры Fancy Bear.
"По всей видимости, главной целью Fancy Bear будет обнародование свидетельств о допинге в западных странах в ответ на санкции против российских спортсменов. На данный момент хакеры опубликовала два набора взломанных документов, связанных с зимними Олимпийскими играми, а также личные медицинские записи звезд спорта – сестер Уильямс и Симоны Байлз.
И хотя ни одна из этих женщин не участвует в Играх-2018, а западные СМИ в значительной степени игнорировали релизы Fancy Bear, за последние полтора года все поняли, что деятельность этих хакеров – это бомба замедленного действия", – написали авторы Yahoo Sports.
muzsolini
Ну если бы это было несерьёзно - их бы игнорили. Видимо, шо то есть.
04:50