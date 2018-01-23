"Я разочарован в олимпийском движении". Устюгов - о решении МОК

Двукратный чемпион мира 2017 года лыжник Сергей Устюгов, по решению комиссии МОК во главе с Валерии Фурнерон не допущенный до участия в Олимпийских играх 2018 года, разочарован в олимпийском движении. Спортсмен отметил, что уверен в чистоте друзей и коллег, как в своей.

- Друзья, с начала декабря я не давал комментарии о своих планах на Олимпиаду, - написал в Инстаграме Устюгов. - Конечно же, как человек, который просвещает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами (Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими), дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоевывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх Жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы – Русские, Мы – Сильные, Мы – Чистые.

23 января стало известно о решении МОК отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Виктор Ан и другие.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.