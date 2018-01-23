"Я разочарован в олимпийском движении". Устюгов - о решении МОК

Двукратный чемпион мира 2017 года лыжник Сергей Устюгов, по решению комиссии МОК во главе с Валерии Фурнерон не допущенный до участия в Олимпийских играх 2018 года, разочарован в олимпийском движении. Спортсмен отметил, что уверен в чистоте друзей и коллег, как в своей.
- Друзья, с начала декабря я не давал комментарии о своих планах на Олимпиаду, - написал в Инстаграме Устюгов. - Конечно же, как человек, который просвещает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами (Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими), дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоевывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх Жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы – Русские, Мы – Сильные, Мы – Чистые.
23 января стало известно о решении МОК отстранить ряд российских спортсменов от Олимпиады – среди них Антон Шипулин, Виктор Ан и другие.
Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
- МОК
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Антон Шипулин
- Виктор Ан
- Олимпиада
- Сергей Устюгов
сабзеро
Бней Иегуда Терапевтическим исключенцам доказывать нечего! Их никто ни отчего не отстраняет, у них всё легитимно.) ___________________________ Легитимно? По-твоему честно соревноваться под допингом с чистыми спортсменами даже если у тебя есть на это разрешение?
21:14
Бней Иегуда
TRISP Я говорю совсем о другом.) Он прежде всего простым людям, из той же России докажет этой процедурой свою чистоту.) Результаты соц опроса на сегодняшний день, в том числе и на этом сайте, что каждый второй россиянин не верит в чистоту российских спортсменов.)
21:13
TRISP
Бней Иегуда ну сколько можно глупость про детектор пороть? Не ужели не ясно? Даже если Господь Бог с неба скажет, что они не виновны ничего не изменится! Харе унижаться перед идиотами.
21:10
leha_b
Вот не понимаю, в декабре олимпийское собрание приняло решение ехать на ОИ в любом случае, какого черта сейчас возмущаются что их имеют как хотят расслабьтесь и получайте удовольствие, вы же этого хотели принимя решение в декабре?
21:08
TRISP
Бней Иегуда Пройдите детектор кто-нибудь!)) Пустозвоны!)) Жим-жим пройти!)) 20:32__________ лучше сам пройди курс лечения от паранои. Не обязан человек публично доказывать что он не верблюд.
21:07
zeromanj
Бней Иегуда В принципе я с тобой согласен, но нужно идти гораааздо дальше) Пригласить всех потенциальных допингеров из всех стран. Норвежскую сборную по лыжам целиком) Фуркада) Американцев из плавательной команды) Магду Нойнер, наконец) Не будем же устраивать дискриминацию по национальному признаку?) Детектор лжи - в дом каждому!
21:06
Бней Иегуда
zeromanj Бней Иегуда Зачем это надо?) Пускай терапевтические исключенцы проходят детектор, были ли их справки сфабрикованы. ------------------------ Терапевтическим исключенцам доказывать нечего! Их никто ни отчего не отстраняет, у них всё легитимно.) А вот Серёнька мог бы прийти в МОК и ткнуть бумажонкой с результатами тестирования, глядишь лишний аргумент был бы.)) Сейчас в гражаднских судах тест на детекторе уже является доказательством невиновности!
21:04
Чеб
А где политики
21:03
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:03
Чеб
молодец
21:02
Bolt1975
Устюгов очень правильно высказался. Уважуха и респект!!!
21:00
Артемий правдолюб
Обидно,что наших спортсменов некому защитить! Путин молчит,Мутко молчит! Где вы все? Ау..
20:58
alexansf
лижите зад EBU !!! фуркад нарик едет .. все астматики едут .... а вы ждите ждуны бл..................
20:58
Артемий правдолюб
Удачи Сергей! Честь и хвала таким ка ты! Пусть утрутся своей олимписькой!
20:56
Пятачок Новодворской
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср ну и что ты полыхаешь? Всё ещё веришь, что мы из-за этого на области и регионы развалимся и распадёмся?
20:48
Бней Иегуда
Зачем надо?)) А затем, что я уверен, что любой нормальный человек хотел бы, чтобы Устюгова, Шипулина проверили в той же программе детектор на первом.)) Но есть указание свыше ни ни, ибо результаты всем известны.)) Детектор обмануть невозможно, ибо там всё заточено на физиологии и при попытке соврать правое полушарие мозга сразу же даёт сигнал.) Устюгов этой процедурой сразу бы развеял все подозрения сУмневающихся.
20:47
elvy
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср Будь добрее, придурок!
20:47
Felix BARSA
Молодец, СЕРГЕЙ! И пусть подавятся желчью все недоброжелатели из МОК и их приспешники!!!
20:44
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
20.29 / лыжные гонки :: "У--гов признан лучшим спортсменом югры!!!!!! 2017г." !!!!! Разочарован в "Олимп. Движ." ???? Высступай на первенстве ХМАО... Будешь героем исчо лет тридцать!! Прям, как Бьёрндален....
20:44
горнолыжник из Горно-Алтайска
Порви всех на мире Сергей!
20:42
tiger 1972
Молодец,первый кто ни о чем не жалеет и все понимает,а другие засунули голову в песок и продолжают верить в чудо.
20:42
Bibigon2000
Бней Иегуда ================ты еще не захлебнулся желчью? сдохни уже скорее...
20:38
zeromanj
Бней Иегуда Зачем это надо?) Пускай терапевтические исключенцы проходят детектор, были ли их справки сфабрикованы. Олимпиада уже в нескольких видах спорта превращена в посмешище, ибо будет не соревнование сильнейших, а соревнование убогих со справками) Лучше посмотреть на цирк со стороны, чем в нем участвовать:D
20:38
Тропическая гемангиома Мовсисяна
чмока не знает, что ни один детектор не показывает точный результат и все зависит не от аппаратуры, а от интерпретации полученных данных, а этим занимается специальный человек))) меньше надо сало жрать и болеть за ромбик)))
20:38
redgy
Продолжай всех рвать на других стартах! ОИ теперь больше со скандалами, политикой и грязью ассоциируются..
20:35
shu
Молодец, Сережа. Здоровья и удачи.
20:32
Бней Иегуда
Пройдите детектор кто-нибудь!)) Пустозвоны!)) Жим-жим пройти!))
20:32
rotkiv04
ну вот хотел в то время когда Ваши товарищи наказаны непонятно за что, теперь и Вы без вины виноваты, где Ваша честь и гордость? только теперь проснулась?
20:31
redgy
Да! Успехов!
20:30
tramvaj
СПОРТСМЕН с Большой буквы. Успехов Вам, Сергей, продолжайте и дальше радовать своих болельщиков и страну победами.
20:27