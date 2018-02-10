Wall Street Journal: "Сборная России - самая стильная на Олимпиаде"

Авторитетное издание The Wall Street Journal назвало форму сборной России самой стильной на Олимпиаде-2018. Автор статьи Джейсон Гэй отмечает, что экипировка у других стран яркая, "кричащая", тогда как у сборной России - подчеркнуто строгая. Гэй отмечает, что это связано с дисквалификацией Олимпийского комитета России, из-за чего россияне выступают в статусе "Олимпийские атлеты из России" и не имеют право изображать на форме национальную символику.

"Предыдущие комплекты формы олимпийской сборной России были богато украшенными, с имперским двуглавым орлом, но сейчас все не так, - отмечает Джейсон Гэй. - У них нет даже флага, потому что... В общем, им запрещено изображать российской флаг.

На церемонии открытия спортсмены OAR носили простые серые куртки, джинсы и серые шарфы. Было скромно, неприхотливо, непринужденно.

Я знаю, что парка и джинсы не так увлекательны, как бермуды, в которые была одета сборная Бермудских островов, или голый торс лыжника из Тонга.

Но эти атлеты стремились быть эксцентричными. Они жаждут вашего внимания. OAR не жаждет внимания. Она одета разумно и скромно.

Это замечательно. Учитывая все предолимпийское безумие, россияне могли просто отказаться от униформы, нарядились бы в тренировочные костюмы и бейсболки. Но они постарались и выиграли конкурс стиля на Олимпийских играх".

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018