16:35 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Wall Street Journal: "Сборная России - самая стильная на Олимпиаде"

Пятница. Пхенчхан. Российская делегация на церемонии открытия Олимпиады. Фото AFP
Пятница. Пхенчхан. Российская делегация на церемонии открытия Олимпиады. Фото AFP
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Авторитетное издание The Wall Street Journal назвало форму сборной России самой стильной на Олимпиаде-2018. Автор статьи Джейсон Гэй отмечает, что экипировка у других стран яркая, "кричащая", тогда как у сборной России - подчеркнуто строгая. Гэй отмечает, что это связано с дисквалификацией Олимпийского комитета России, из-за чего россияне выступают в статусе "Олимпийские атлеты из России" и не имеют право изображать на форме национальную символику. 

 
Вчера. Пхенчхан. Россиянам - 10 баллов за оригинальность поддержки.Американец принес флаг России на открытие Олимпиады. Зачем он это сделал?

"Предыдущие комплекты формы олимпийской сборной России были богато украшенными, с имперским двуглавым орлом, но сейчас все не так, - отмечает Джейсон Гэй. - У них нет даже флага, потому что... В общем, им запрещено изображать российской флаг. 

На церемонии открытия спортсмены OAR носили простые серые куртки, джинсы и серые шарфы. Было скромно, неприхотливо, непринужденно. 

Я знаю, что парка и джинсы не так увлекательны, как бермуды, в которые была одета сборная Бермудских островов, или голый торс лыжника из Тонга. 

Но эти атлеты стремились быть эксцентричными. Они жаждут вашего внимания. OAR не жаждет внимания. Она одета разумно и скромно. 

Это замечательно. Учитывая все предолимпийское безумие, россияне могли просто отказаться от униформы, нарядились бы в тренировочные костюмы и бейсболки. Но они постарались и выиграли конкурс стиля на Олимпийских играх".

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Сегодня. Пхенчхан. Сборная Олимпийских атлетов из России на открытии Олимпиады.

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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man_199rus

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