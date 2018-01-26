Вяльбе может посетить Пхенчхан в качестве болельщика

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подчеркнула, что не поедет на Олимпийские игры в качестве чиновника. Однако она отметила, что может посетить Пхенчхан как болельщик.

– Не знаю, в качестве главы федерации и главного тренера сборной, скорее всего, не поеду, – цитирует ТАСС Вяльбе.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал критерии допуска российских спортсменов и тренеров, которым будут выданы приглашения для участия в Играх в Пхенчхане. Их не получат члены российской делегации, которые работали с дисквалифицированными за допинговые нарушения спортсменами.