Вячеслав Володин: "Решения МОК подрывают доверие к итогам Олимпиады"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что МОК подорвал доверие к итогам Олимпиады-2018. По его словам, результаты сложно будет считать объективными, поскольку многие сильные российские спортсмены не были допущены к участию в Играх.
– Давайте исходить из того, что оценку действиям МОК мы должны дать. Это коллегиальный орган, думаю, им небезразлично знать позицию парламента РФ, – цитирует ТАСС Володина. – Вместе с этим мы понимаем, что решения, которые принял МОК, подрывают доверие к итогам соревнований в рамках Олимпийских игр, когда самые сильные спортсмены не допущены.
Как будут чувствовать себя те, кто станет победителем, имея рядом более сильного, но кого не допустили. Тот же принцип существует в политике, когда подвергают сомнениям итоги политической конкуренции. При этом в политике больше порядка и правил, которые соблюдаются, чем, как оказывается, в спорте.
Есть мнение...
Это все демагогия. Надо соблюдать законы. Депутат видимо этого не знает, ведь его законы действуют избирательно, либо вообще не действуют как раз на тех кто имеет государственную крышу, для них главное быть первыми всегда и везде любыми средствами)
15:37
alex160554
"Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает.... " Почему наши политики лезут в спорт. У нас в стране, что уже все проблемы решены?
14:34
Kisusha
Как будут чувствовать себя те, кто станет победителем, имея рядом более сильного, но кого не допустили. Фуркад што ли? Так его Шипулин давным давно не обыгрывал, так что он и не вспомнит про Шипулина во время соревнований. ну разве что когда Губерниев подбежит и будет вымаливать комментарий, который ему никто не даст, ибо иностранцы не идиоты.
14:05
Koira
ВОЛОДИН , к тебе не было доверия с момента рождения
13:54