Вячеслав Володин: "Решения МОК подрывают доверие к итогам Олимпиады"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что МОК подорвал доверие к итогам Олимпиады-2018. По его словам, результаты сложно будет считать объективными, поскольку многие сильные российские спортсмены не были допущены к участию в Играх.

– Давайте исходить из того, что оценку действиям МОК мы должны дать. Это коллегиальный орган, думаю, им небезразлично знать позицию парламента РФ, – цитирует ТАСС Володина. – Вместе с этим мы понимаем, что решения, которые принял МОК, подрывают доверие к итогам соревнований в рамках Олимпийских игр, когда самые сильные спортсмены не допущены.

Как будут чувствовать себя те, кто станет победителем, имея рядом более сильного, но кого не допустили. Тот же принцип существует в политике, когда подвергают сомнениям итоги политической конкуренции. При этом в политике больше порядка и правил, которые соблюдаются, чем, как оказывается, в спорте.