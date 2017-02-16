Вячеслав Фетисов: "Участие Овечкина в Олимпийских играх-2018 никому в Америке не понравится"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил уверенность в том, что участие нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в Олимпийских играх 2018 года в случае неразрешения игрокам НХЛ участвовать в Играх никому не понравится в Северной Америке. Ранее форвард заявил, что в любом случае отправится на Олимпиаду-2018.

- У НХЛ есть соглашение с профсоюзом, ИИХФ. Даже в случае желания Саши, если у них прописаны все эти моменты, его не заявят, - приводит ТАСС слова Фетисова. - Конечно, нужно изучать документы, но его участие никому не понравится.

Надеюсь, что НХЛ допустит участие своих игроков в Олимпиаде, они до последнего тянули и перед Сочи. Лига делает все, что хочет, не думает о том, что будет завтра. Мне кажется, одним из достижений хоккея стал приезд европейцев в НХЛ в конце 80-х, что поменяло лигу. На игроков НХЛ смотрят миллиарды людей, и нужно думать не о кармане, а об игре.