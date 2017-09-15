Вячеслав Фетисов: "Овечкин понимал, что шансов изменить ситуацию с Олимпиадой мало"

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поблагодарил нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина за то, что он пытался повлиять на решение НХЛ не отпускать своих хоккеистов на Олимпиаду-2018. Он также добавил, что россиянину не было смысла ехать на Игры, чтобы потерять при этом действующий контракт с клубом.

Напомним, что Овечкин сегодня официально заявил, что не примет участия в ОИ-2018.

– Хоккеист, имеющий на руках контракт НХЛ, не может нигде играть без согласия лиги, – сказал Фетисов. – Делать кому-то исключения в НХЛ не собирались и не будут. Но в критический момент Саша попытался привлечь к этому внимание и что-то сделать. Он прекрасно понимал, что шансов мало. Похвально то, что он это инициировал в свое время. Мы благодарны ему за это. Очень печально, что игроки НХЛ не будут принимать участия в Олимпиаде. Они нас приучили к высочайшему уровню турнира. Мы здесь оцениваем уровень развития хоккея, смотрим, куда он движется. Это было просто потрясающее зрелище. Для хоккея было очень важно, что игры смотрели не хоккейные страны. На олимпийском турнире шла массированная пропаганда самой красивой игры в мире. У всех ребят появлялся шанс выиграть золотые медали Олимпиады.

Что касается ситуации с Сашей, есть соглашение между лигой и Международной федерацией хоккея об участии профессиональных хоккеистов в международных соревнованиях. Овечкина просто не допустят до матчей. Международная федерация хоккея должна была изначально все растолковать, чтобы у людей не было ожиданий. Это был нереализуемый план. Но Саша, как яркая звезда, решил еще раз привлечь к этому внимание и через такой ход поменять мнение НХЛ. Ему просто не разрешат играть. Какой идиот соберется и полетит в Сеул, где ему не разрешат выступать, потеряв при этом действующий контракт? Это какая-то глупость. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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